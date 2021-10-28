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Обновить интерактивную карту Нур-Султана просит столичный управздрав

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Октября 2021, 17:13
Обновить интерактивную карту Нур-Султана просит столичный управздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова заявила о необходимости обновления интерактивной карты города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением 26 июля т.г. направлено письмо в адрес управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султана по обновлению результатов интерактивной карты по модулю «Здравоохранение» проекта Big Data со сроком до 30 июля т.г», - сказала Алия Рустемова на заседании постоянной комиссии городского маслихата.

Однако, по ее словам, до настоящего времени работа по обновлению интерактивной карты не производилась.

«В связи с этим имеется риск по неисполнению данного пункта и проведению необходимого анализа по реализации проекта «Доктор у дома». Эта карта нам необходима для того, чтобы мы видели те точки города, где у нас нет доступа к ПМСП, где нам необходимо открыть такие организации», - объяснила спикер.

Ранее А. Рустемова рассказала об открытии центров семейного здоровья, врачебных амбулаторий в рамках проекта «Доктор у дома».


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