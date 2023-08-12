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    18:45, 11 Август 2023 | GMT +6

    Обновился тренерский штаб команды Казахстана по тяжелой атлетике

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    Фото: facebook.com/wfrk.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бекмуханбетов Даурен Дуйсенович назначен на должность главного тренера мужской национальной сборной Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.

    Даурен Бекмуханбетов родился в 1983 году, стаж тренерской работы - более 20-ти лет. Является мастером спорта РК по тяжелой атлетике, тренер высшей категории. Воспитал множество мастеров спорта РК, мастеров спорта международного класса, чемпионов Казахстана и Азии, призеров мировых первенств и участников Олимпийских игр.

    Снегуров Иван Сергеевич назначен на должность главного тренера женской национальной сборной РК.


    Он родился в 1988 году в городе Шахтинске Карагандинской области. Является мастером спорта РК по тяжелой атлетике. Тренерский стаж работы - 14 лет. Заслуженный тренер Республики Казахстан, тренер высшей категории.

    Иван Снегуров воспитал множество мастеров спорта РК, мастеров спорта международного класса, чемпионов и призеров азиатских и международных первенств.


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