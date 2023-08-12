Обновился тренерский штаб команды Казахстана по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бекмуханбетов Даурен Дуйсенович назначен на должность главного тренера мужской национальной сборной Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.

Даурен Бекмуханбетов родился в 1983 году, стаж тренерской работы - более 20-ти лет. Является мастером спорта РК по тяжелой атлетике, тренер высшей категории. Воспитал множество мастеров спорта РК, мастеров спорта международного класса, чемпионов Казахстана и Азии, призеров мировых первенств и участников Олимпийских игр.

Снегуров Иван Сергеевич назначен на должность главного тренера женской национальной сборной РК.

Он родился в 1988 году в городе Шахтинске Карагандинской области. Является мастером спорта РК по тяжелой атлетике. Тренерский стаж работы - 14 лет. Заслуженный тренер Республики Казахстан, тренер высшей категории.

Иван Снегуров воспитал множество мастеров спорта РК, мастеров спорта международного класса, чемпионов и призеров азиатских и международных первенств.