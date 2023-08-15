Обнаженную видеосъемку Сандугаш Дуйсеновой в ходе досмотра прокомментировал замминистра МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал обнаженную видеосъемку журналистки Сандугаш Дуйсеновой в ходе обыска, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Я вам скажу, что речь идет о процедуре проведения личного обыска гражданина. Это следственное действие регламентировано уголовно-процессуальным кодексом, в том числе и применение научно-технических средств и видеосъемки. Делается это для того, чтобы удостовериться, чтобы завтра гражданин не мог сказать, что у него что-то лишнее изъято и так далее. Другая цель – когда человек окажется в специальных подразделениях органов, чтобы он потом не говорил, что ему нанесли телесные повреждения», - сказал Марат Кожаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Он также заявил, что в ходе досмотра присутствовала адвокат журналистки.

«При этом, говорить, что она была обнажена полностью и так далее – нельзя, процедура предусматривает обыск лицами одного пола и связано это с тем, чтобы досмотреть человека и в последующем, чтобы этот человек при наличии в элементах одежды различных предметов, особенно в женском гардеробе, не нанес себе других каких-то телесных повреждений. То есть, у этой процедуры есть несколько целей, это не нарушения каких-то конвенций, потому что там написано, что все неудобства и переживания, связанные с законными действиями правоохранительных органов не относятся к пыткам и другим нарушениям», - заявил Марат Кожаев.

В заключение спикер подчеркнул, что процедура регламентировано Уголовным кодексом и она одинакова для всех и для чиновников тоже.

Инцидент также прокомментировал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали. Он заявил, что уважает и поддерживает коллегу Сандугаш Дуйсенову, которую 11 августа задержали в Талдыкоргане.

Ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что блогера и журналистку Сандугаш Дуйсенову снимали обнаженной в отделении полиции. Как заявила женщина, в ответ на вопрос, зачем они так поступили, ей ответили «чтобы сломать волю». Дуйсенова считает, что ее пытаются очернить перед казахстанцами.