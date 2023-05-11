Обнаружены микробы, разлагающие пластик при низких температурах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Альпах и Заполярье обнаружены микробы, способные пожирать пластик при низких температурах. Это может стать решением огромной проблемы с утилизацией пластикового мусора, накапливающегося на свалках и засоряющего мировой океан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

О бактериях, способных разлагать пластик при температурах выше 30 градусов Цельсия, уже было известно раньше. Но чтобы использовать их в промышленности, нужно много энергии, а это затратно и ведет к выбросам парниковых газов в атмосферу.

Теперь ученые из Швейцарского федерального института WSL выявили микроорганизмы, которые могут разлагать пластик при 15 градусах Цельсия, что может стать революционным решением для переработки мусора.

Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Frontiers in Microbiology.

Как проходил эксперимент

Биолог Джоел Рюти и его коллеги наблюдали за фрагментами пластика, которые в течение года пролежали либо на поверхности земли, либо в земле на территории Гренландии, архипелага Шпицберген и в Швейцарских Альпах.

Пронаблюдав год, ученые собрали с этого пластика образцы 34 разновидностей микробов: 19 бактерий и 15 грибков.

Затем они поместили эти микробы в лабораторию при температуре 15 градусов, где дали вырасти штаммам, прежде чем устроить эксперимент и посмотреть, смогут ли они способствовать разложению нескольких видов пластика: полиэтилена (PE - небиоразлагаемый) и биоразлагаемых полиэстера-полиуретана (PUR), терефталата полибутиленадипата (PBAT) и полиактида (PLA).

В рамках этого эксперимента ни один из микробов не смог повлиять на полиэтилен, даже после 126 дней роста на его поверхности.

Но 19 видов микробов смогли разложить PUR, а 17 - PBAT и PLA.

По словам профессора Джоэла Рюти, он был удивлен тем, что столь многие из исследованных организмов смогли оказать разлагающий эффект хотя бы на один из имевшихся видов пластика.

Микробы с потенциалом

Ученые также выявили две самые эффективные разновидности микробов, которым оказались по плечу все протестированные виды пластика, кроме полиэтилена. Оба этих микроорганизма были грибковыми из родов neodevriesia и lachnellula, на данный момент еще не имеющих научного описания.

Как объясняют авторы исследования, микробы могут разлагать полимеры, потому что те по структуре напоминают некоторые растительные клетки.

Ученые тестировали микробы только при одной температуре, и подчеркивают, что для использования их на практике необходимы дальнейшие исследования, которые бы выявили оптимальное соотношение разновидностей микробов и температуры для разложения мусора.