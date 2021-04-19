Обнаружено тело второго утонувшего на озере Зайсан рыбака

ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Жителями поселка Тугыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области обнаружено тело второго утонувшего рыболова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области на озере Зайсан местные жители обнаружили и извлекли из воды тело рыболова, 1990 года рождения.

Напомним, что двое мужчин, отправившись 20 ноября 2020 года на лодках на рыбную ловлю, не вернулись домой.

В течение 26 дней спасатели осуществляли погружения, общая площадь поисковых работ составила 16,291 кв. м, но тогда поиски не дали результатов.

С 16 апреля 2021 года были возобновлены поиски силами ДЧС ВКО, в результате в этот же день спасателями было обнаружено тело утонувшего 1981 года в 30 километрах от места несчастного случая.