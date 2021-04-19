13:16, 19 Апрель 2021 | GMT +6
Обнаружено тело второго утонувшего на озере Зайсан рыбака
ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Жителями поселка Тугыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области обнаружено тело второго утонувшего рыболова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области на озере Зайсан местные жители обнаружили и извлекли из воды тело рыболова, 1990 года рождения.
Напомним, что двое мужчин, отправившись 20 ноября 2020 года на лодках на рыбную ловлю, не вернулись домой.
В течение 26 дней спасатели осуществляли погружения, общая площадь поисковых работ составила 16,291 кв. м, но тогда поиски не дали результатов.
С 16 апреля 2021 года были возобновлены поиски силами ДЧС ВКО, в результате в этот же день спасателями было обнаружено тело утонувшего 1981 года в 30 километрах от места несчастного случая.