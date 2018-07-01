Обнаружено тело утонувшей при стирке ковров в Большом Алматинском канале

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стиравшая ковер женщина утонула в Большом Алматинском канале, передает корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

«27 июля в 17.55 в Алматы в 30 км от места происшествия обнаружено тело погибшей женщины 1986 года рождения, которая 23 июля на территории Енбекшиказахского района по своей неосторожности при стирке ковра упала в Большой Алматинский канал и утонула», - рассказали в ведомстве.

В поисках были задействованы сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС области и республиканского оперативно-спасательного отряда, пожарные, полиция, сотрудники МИО и волонтеры.





Напомним, 23 июля молодая женщина упала воду в районе Большого алматинского канала близ города Иссык. Со слов родственников погибшей, Асия Мусаева поехала с супругом на БАК стирать ковры. Она упала в канал и ее унесло течением.