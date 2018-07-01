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Обнаружено тело утонувшей при стирке ковров в Большом Алматинском канале

27 Июля 2018 19:44 606
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Обнаружено тело утонувшей при стирке ковров в Большом Алматинском канале

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стиравшая ковер женщина утонула в Большом Алматинском канале, передает корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области. 

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«27 июля в 17.55 в Алматы в 30 км от места происшествия обнаружено тело погибшей женщины 1986 года рождения, которая 23 июля на территории Енбекшиказахского района по своей неосторожности при стирке ковра упала в Большой Алматинский канал и утонула», - рассказали в ведомстве.

В поисках были задействованы сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС области и республиканского оперативно-спасательного отряда, пожарные, полиция, сотрудники МИО и волонтеры.


Обнаружено тело утонувшей при стирке ковров в Большом Алматинском каналеНапомним, 23 июля молодая женщина упала воду в районе Большого алматинского канала близ города Иссык.  Со слов родственников погибшей, Асия Мусаева поехала с супругом на БАК стирать ковры. Она упала в канал и ее унесло течением.  

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Алматы,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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