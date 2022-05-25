25 Мая 2022 11:11

Обнаружено лекарство против вируса обезьяньей оспы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международный коллектив исследователей обнаружил, что в недавнем прошлом медики из Великобритании успешно подавили один случай заражения оспой обезьян при помощи текомвиримата, лекарства от человеческой оспы. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Lancet, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Пока наши коллеги пытаются раскрыть корни этой вспышки оспы обезьян и пути распространения данного вируса, мы заинтересовались тем, какие антивирусные препараты в прошлом уже могли использоваться для борьбы с этой болезнью», - сообщил научный сотрудник Ливерпульского университета (Великобритания) Хью Адлер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Для получения подобных сведений Адлер и его коллеги проанализировали сведения, которые собирались на протяжении последних пяти лет специализированными Центрами по изучению опасных инфекционных заболеваний (HCID) на территории всех регионов Великобритании. В общей сложности специалисты этих центров зафиксировали семь случаев заражения вирусом оспы обезьян, которые произошли в промежутке между 2018 и 2021 годами.

Последующий анализ историй болезни показал, что лечащие врачи пытались подавить болезнь при помощи двух противовирусных лекарств – бринцидофовира и текомвиримата. Первый был создан для борьбы с «ветрянкой», а второй представляет собой первый в мире препарат, способный подавлять размножение вируса человеческой оспы.

Как показали последующие наблюдения, бринцидофовир не принес видимого облегчения пациентам. При этом его прием заметно повысил нагрузку на их печень, из-за чего терапия была прекращена. В противоположность этому, текомвиримат не вызвал побочных эффектов, а также улучшил самочувствие и ускорил выздоровление пациента, который получал это лекарство.

Подобные результаты наблюдений, по мнению Адлера и его коллег, потенциально свидетельствуют о том, что данный препарат можно будет использовать для борьбы с вирусом оспы обезьян. Последующие опыты и наблюдения, как надеются ученые, подтвердят эту гипотезу.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Помимо Великобритании, за последнее время случаи заражения были зарегистрированы в Австралии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.