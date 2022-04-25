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    17:36, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Обнаружено и изъято 1480 единиц оружия после январских событий – МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня обнаружено 1 480 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня мерами, принятыми полицейскими страны обнаружено и изъято 1 480 единиц оружия и более 35 тысяч боеприпасов», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

    Было отмечено, что добровольно сдано уже 142 единицы оружия.

    При этом, оперативно-профилактические и розыскные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного оружия продолжаются.

    «Так, 6 января текущего года в ходе массовых беспорядков в городе Алматы неработающий местный житель из оружейного магазина «Охотник KZ» по улице Рыскулова похитил два нарезных ружья и патроны к ним калибра 7,62 мм. Похищенное оружие и патроны изъяты, подозреваемый с санкции суда взят под стражу», - уточнил Санжар Адилов.


    Теги:
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