1 Июня 2022 19:33

Обнаружено 1 554 единицы похищенного оружия и более 39 тыс. боеприпасов – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Органами внутренних дел продолжаются активные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного в ходе январских событий оружия. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе массовых беспорядков из оружейных магазинов и административных здании органов правопорядка было похищено более 2 900 единиц оружия, а также более 63 180 боеприпасов. В числе похищенных 35 гранатометов, 8 пулеметов, 268 автоматов, 17 винтовок, 594 пистолета, 98 спецружей и 239 травматических пистолетов», - сообщил Санжар Адилов.

В этой связи, органами внутренних дел продолжаются активные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

«Сотрудники полиции обнаружили более 215 схронов оружия, спрятанных и замаскированных преступниками, из которых изъято 721 единица оружия, в том числе 2 гранатомета, 43 автомата, 189 различных ружей и более 11 тыс. единиц боеприпасов, а также специальные средства и оптические устройства», - уточнил Санжар Адилов.

К примеру, по словам Санжара Адилова, сотрудники управления полиции города Тараза обнаружили схрон оружия в недостроенном доме, откуда изъяты ранее похищенные из здания департамента полиции области автомат «Калашникова» со снаряженным магазином, обрез охотничьего ружья, травматический пистолет и более 200 патронов.

«В целом, на сегодня обнаружено и изъято 1 554 единицы оружия и более 39 тыс. боеприпасов. В их числе, 10 гранатометов, 6 пулеметов, 158 автоматов, 348 пистолетов, 113 спецружей, 216 травматических пистолетов и другое», - заключил спикер.

Ранее он сообщил, что на сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 758 уголовных дел. Основная нагрузка легла на следователей города Алматы, где расследуется 560 дел.







