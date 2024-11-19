Обнаружены источники сверхмощных космических лучей рядом с Землей

Открытие этих частиц свидетельствует о наличии нескольких источников космических лучей в ближайших окрестностях Земли, сообщила пресс-служба Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

- Это открытие очень важно для нас по той причине, что теперь можно сказать, что обнаруженные нами частицы были выпущены крайне небольшим числом близких к нам объектов. Они удалены не более чем на тысячу световых лет от Солнечной системы, что является очень небольшим расстоянием по сравнению с размерами Млечного Пути, — пояснила научный сотрудник Потсдамского университета Катрин Эгбертс, чьи слова приводит пресс-служба CNRS.

Ученые совершили это открытие при изучении данных, которые были собраны при помощи наземной гамма-волновой обсерватории HESS, построенной в 2003 году в Намибии для наблюдений за самыми яркими космическими вспышками гамма-излучения. Подобные всплески порождают остатки сверхновых, сверхмассивные черные дыры и различные источники космических лучей, природу которых ученые пытаются раскрыть многие десятилетия.

Особенный интерес, как отмечают астрономы, представляют космические лучи, состоящие из электронов и позитронов, разогнанных до околосветовых скоростей. В отличие от других типов частиц, способных преодолевать расстояния между галактиками, электронные и позитронные лучи быстро теряют энергию в результате взаимодействий с фотонами. Это позволяет использовать эти частицы для определения расстояния до источников космических лучей, а также изучения механизмов их образования.

Руководствуясь этой идеей, ученые на протяжении 12 лет наблюдали при помощи HESS за вспышками света и электромагнитных волн, которые порождали космические электроны и позитроны, проникающие в атмосферу Земли. В общей сложности, за 2,7 тыс. часов замеров ученым удалось «поймать» почти два десятка подобных космических лучей, обладавших рекордно высокой энергией, составлявшей от 0,3 ТэВ до 40 ТэВ.

Как отмечают ученые, число подобных частиц, чья энергия превышает один ТэВ, оказалось очень низким по сравнению с количеством менее мощных электронных и позитронных космических лучей. Это ставит под сомнение популярную гипотезу о том, что их источником являются распады частиц темной материи, и говорит о том, что их источниками является набор из нескольких компактных объектов, расположенных в относительно близких к Земле регионах Млечного Пути, подытожили исследователи.

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Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.