Обнаружен черный ящик разбившегося в Китае самолета
По информации «Синьхуа», 23 марта спасателями обнаружен черный ящик пассажирского самолета Boeing 737, выполнявшего рейс MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines «Куньмин-Гуанчжоу» и потерпевшего крушение в понедельник в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) на юге Китая.
В поисках «черного ящика» были задействованы как беспилотники, так и спасатели. Площадь района авиакатастрофы составляет около 680 тысяч квадратных метров. Проведение поисковых работ осложнено погодными условиями и горным рельефом.
По информации Администрации гражданской авиации Китая, на борту воздушного судна находились 132 человека - 123 пассажира (иностранных граждан среди них не было) и 9 членов экипажа.
По словам главы правления представительства авиакомпании China Eastern Airlines в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) Сунь Шиина, борт перед вылетом соответствовал требованиям о прохождении технического обслуживания и был признан годным к полетам.
Директор Центра расследования авиационных происшествий гражданской авиации Мао Яньфэн в ходе пресс-конференции заявил, что во время крушения самолета на траектории полета не было опасных погодных условий. Согласно записям переговоров между экипажем и авиадиспетчером, борт поддерживал нормальную связь с авиадиспетчером с момента взлета из Куньмина до внезапного снижения высоты на траектории полета.
Три пилота рейса MU5735 имели действительные лицензии и медицинские сертификаты, были здоровы и имели большой летный опыт.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) на юге Китая 21 марта т.г.. По имеющимся данным, казахстанцев среди пассажиров самолета не было.