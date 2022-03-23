Обнаружен черный ящик разбившегося в Китае самолета

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В ходе поисковой операции в среду обнаружен один из бортовых самописцев пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение на юге Китая. Об этом сообщило агентство «Синьхуа», передает МИА «Казинформ».

По информации «Синьхуа», 23 марта спасателями обнаружен черный ящик пассажирского самолета Boeing 737, выполнявшего рейс MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines «Куньмин-Гуанчжоу» и потерпевшего крушение в понедельник в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) на юге Китая.

В поисках «черного ящика» были задействованы как беспилотники, так и спасатели. Площадь района авиакатастрофы составляет около 680 тысяч квадратных метров. Проведение поисковых работ осложнено погодными условиями и горным рельефом.

По информации Администрации гражданской авиации Китая, на борту воздушного судна находились 132 человека - 123 пассажира (иностранных граждан среди них не было) и 9 членов экипажа.

По словам главы правления представительства авиакомпании China Eastern Airlines в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) Сунь Шиина, борт перед вылетом соответствовал требованиям о прохождении технического обслуживания и был признан годным к полетам.

Директор Центра расследования авиационных происшествий гражданской авиации Мао Яньфэн в ходе пресс-конференции заявил, что во время крушения самолета на траектории полета не было опасных погодных условий. Согласно записям переговоров между экипажем и авиадиспетчером, борт поддерживал нормальную связь с авиадиспетчером с момента взлета из Куньмина до внезапного снижения высоты на траектории полета.

Три пилота рейса MU5735 имели действительные лицензии и медицинские сертификаты, были здоровы и имели большой летный опыт.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) на юге Китая 21 марта т.г.. По имеющимся данным, казахстанцев среди пассажиров самолета не было.