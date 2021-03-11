Обнародовано расписание матчей плей-офф чемпионата Казахстана
В заключительный игровой день регулярного чемпионата Казахстана стали известны все пары четвертьфинала плей-офф:
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — ХК «Алматы» (Алматы)
«Сарыарка» (Караганда) — «Кулагер» (Петропавловск)
«Бейбарыс» (Атырау) — «Арлан» (Кокшетау)
ХК «Темиртау» (Темиртау) — «Номад» (Астана).
Отметим, команды, занявшие места с пятого по восьмое, начинают первый раунд плей-офф домашними поединками. Четвертьфинальные серии, как и все остальные, будут проходить до четырёх побед одной из команд.
Расписание матчей:
13-14 марта, суббота — воскресенье
«Алматы» — «Торпедо»
«Кулагер» — «Сарыарка»
«Арлан» — «Бейбарыс»
«Номад» — «Темиртау»
17-18 марта, среда — четверг
«Торпедо» — «Алматы»
«Сарыарка» — «Кулагер»
«Бейбарыс» — «Арлан»
«Темиртау» — «Номад»
21 марта, воскресенье (при необходимости)
«Алматы» — «Торпедо»
«Кулагер» — «Сарыарка»
«Арлан» — «Бейбарыс»
«Номад» — «Темиртау»
24 марта, среда (при необходимости)
«Торпедо» — «Алматы»
«Сарыарка» — «Кулагер»
«Бейбарыс» — «Арлан»
«Темиртау» — «Номад»
27 марта, суббота (при необходимости)
«Алматы» — «Торпедо»
«Кулагер» — «Сарыарка»
«Арлан» — «Бейбарыс»
«Номад» — «Темиртау»