Обнародовано расписание матчей плей-офф чемпионата Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание матчей четвертьфинала плей-офф чемпионата Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В заключительный игровой день регулярного чемпионата Казахстана стали известны все пары четвертьфинала плей-офф:

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — ХК «Алматы» (Алматы)

«Сарыарка» (Караганда) — «Кулагер» (Петропавловск)

«Бейбарыс» (Атырау) — «Арлан» (Кокшетау)

ХК «Темиртау» (Темиртау) — «Номад» (Астана).

Отметим, команды, занявшие места с пятого по восьмое, начинают первый раунд плей-офф домашними поединками. Четвертьфинальные серии, как и все остальные, будут проходить до четырёх побед одной из команд.

Расписание матчей:

13-14 марта, суббота — воскресенье

«Алматы» — «Торпедо»

«Кулагер» — «Сарыарка»

«Арлан» — «Бейбарыс»

«Номад» — «Темиртау»

17-18 марта, среда — четверг

«Торпедо» — «Алматы»

«Сарыарка» — «Кулагер»

«Бейбарыс» — «Арлан»

«Темиртау» — «Номад»

21 марта, воскресенье (при необходимости)

«Алматы» — «Торпедо»

«Кулагер» — «Сарыарка»

«Арлан» — «Бейбарыс»

«Номад» — «Темиртау»

24 марта, среда (при необходимости)

«Торпедо» — «Алматы»

«Сарыарка» — «Кулагер»

«Бейбарыс» — «Арлан»

«Темиртау» — «Номад»

27 марта, суббота (при необходимости)

«Алматы» — «Торпедо»

«Кулагер» — «Сарыарка»

«Арлан» — «Бейбарыс»

«Номад» — «Темиртау»