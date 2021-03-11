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    19:49, 10 Март 2021 | GMT +6

    Обнародовано расписание матчей плей-офф чемпионата Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание матчей четвертьфинала плей-офф чемпионата Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В заключительный игровой день регулярного чемпионата Казахстана стали известны все пары четвертьфинала плей-офф:

    «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — ХК «Алматы» (Алматы)
    «Сарыарка» (Караганда) — «Кулагер» (Петропавловск)
    «Бейбарыс» (Атырау) — «Арлан» (Кокшетау)
    ХК «Темиртау» (Темиртау) — «Номад» (Астана).
    Отметим, команды, занявшие места с пятого по восьмое, начинают первый раунд плей-офф домашними поединками. Четвертьфинальные серии, как и все остальные, будут проходить до четырёх побед одной из команд.
    Расписание матчей:

    13-14 марта, суббота — воскресенье
    «Алматы» — «Торпедо»
    «Кулагер» — «Сарыарка»
    «Арлан» — «Бейбарыс»
    «Номад» — «Темиртау»
    17-18 марта, среда — четверг
    «Торпедо» — «Алматы»
    «Сарыарка» — «Кулагер»
    «Бейбарыс» — «Арлан»
    «Темиртау» — «Номад»
    21 марта, воскресенье (при необходимости)
    «Алматы» — «Торпедо»
    «Кулагер» — «Сарыарка»
    «Арлан» — «Бейбарыс»
    «Номад» — «Темиртау»
    24 марта, среда (при необходимости)
    «Торпедо» — «Алматы»
    «Сарыарка» — «Кулагер»
    «Бейбарыс» — «Арлан»
    «Темиртау» — «Номад»
    27 марта, суббота (при необходимости)
    «Алматы» — «Торпедо»
    «Кулагер» — «Сарыарка»
    «Арлан» — «Бейбарыс»
    «Номад» — «Темиртау»


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