Обнародованы первые результаты exit-poll парламентских выборов в Азербайджане

В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах, все избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В день голосования опросы были проведены американской компанией Oracle Advisory Group, местным Центром социологических исследований и итальянской компанией SWG SPA.

Согласно обнародованным вечером 1 сентября результатам exit-poll, партия президента Азербайджана Ильхама Алиева «Ени Азербайджан» (ПЕА) обновила свое абсолютное большинство в Милли Меджлисе на выборах.

Представитель американской организации Oracle Advisory Group Джордж Бирнбаум объявил список распределения набранных голосов по партиям по результатам exit-poll.

Согласно результатам exit-poll, в парламенте будут представлены: от партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) - 63 человека, от Партии гражданской солидарности - 3, от Партии целостного Азербайджана - 1, от REAL - 1, от Партии народного фронта - 1, от Партии демократического просвещения Азербайджана - 1 человек.

Кроме того, в списки вошли 46 нейтральных кандидатов.

- Мы уже в 7-й раз участвуем в избирательном процессе в Азербайджане. В целом изучили мнение 63 тысяч избирателей. Из наших представителей 1950 работали на местах – в 875 избирательных участках по стране. Явка избирателей превысила 81–84 процента, - сказала Влада Галан, представитель американской компании Oracle Advisory Group.

Oracle Advisory Group не охватила шесть округов, действующих в Нахчыванской Автономной Республике.

Парламентские выборы прошли в 6478 участках по 125 избирательным округам. Борьбу на парламентских выборах ведут 990 кандидатов в депутаты.