Обнародован список чемпионатов мира по хоккею с участием команд Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На конгрессе IIHF, прошедшем в Риге, объявлен список чемпионатов мира предстоящего сезона 2021-2022 годов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдёт в финских городах Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая 2022 года.

Ранее отменённый молодёжный чемпионат мира в дивизионе I, группе «А» пройдёт в датском городе Хёрсхольме с 12 по 18 декабря 2021 года. Сборная Казахстана встретится с Латвией, Беларусью, Норвегией, Данией и Венгрией.

Юниорский чемпионат мира в дивизионе I, группе «А» пройдёт с 11 по 17 апреля 2022 года в словацком городе Спишска-Нова-Вес. Сборная Казахстана встретится со Словакией, Данией, Норвегией, Францией и Японией.

С 8 по 14 апреля 2022 года в польском городе Катовице пройдёт женский чемпионат мира в дивизионе I, группе «B». Сборная Казахстана сыграет против Италии, Южной Кореи, Польши, КНР и Словении.

