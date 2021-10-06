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    22:44, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Обнародован состав женской сборной Казахстана на матчи олимпийского отбора

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав женской сборной Казахстана по хоккею на матчи олимпийской квалификации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Тренерский штаб женской сборной Казахстана объявил состав на предстоящие матчи олимпийской квалификации. Отбор пройдет в итальянском городе Торре-Пелличе с 7 по 10 октября.

    Состав сборной Казахстана:

    Вратари: Арина Щеколова («Айсулу»), Дарья Дмитриева («Торпедо»);

    Защитники: Алина Иванченко, Любовь Нольфина, Аида Олжабаева, Анна Пяткова, Ольга Конышева, Эрин Маклин (все — «Айсулу);

    Нападающие: Малика Алдабергенова, Пернеш Ашимова, Брианна Бэрндсэн, Екатерина Куценко, Калиста Сенгер, Мадина Турсынова, Роксан Риу, Кендра Брод, Татьяна Королева, Лариса Свиридова (все — «Айсулу»), Мунира Саяхаткызы, Карина Фельзинк («Торпедо»), Надежда Филимонова, Булбул Картанбай («Томирис»).


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