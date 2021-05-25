Обнародован окончательный список кандидатов в президенты Ирана

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Согласно обнародованному списку Совета стражей конституции ИРИ на пост президента Ирана будут претендовать семь человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ИРНА.

Совет стражей конституции Ирана сформировал окончательный список кандидатов, которые поборются за пост президента 18 июня.

Как сообщает пресс-служба МВД Исламской Республики, на пост президента Ирана будут претендовать: действующий глава судебной власти ИРИ Ибрахим Раиси, член Совета по определению политической целесообразности ИРИ Саид Джалили, секретарь Совета по определению политической целесообразности ИРИ Мохсен Резаи Миргаед, глава Центра исследований Меджлиса и бывший представитель иранского парламента Алиреза Закани, действующий вице-спикер иранского парламента Амир Хоссейн Газизаде Хашеми, бывший вице-президент и глава организации физического воспитания Ирана Мохсен Мехр-Ализаде, действующий глава Центрального банка ИРИ Абдольнасер Хеммати

Отмечается, что с 28 мая кандидатам разрешается вести предвыборную агитацию, которая продлится до 16 июня. 17 июня и в день выборов агитация будет запрещена.

13-е президентские выборы, шестой тур выборов муниципальных советов городов и сел и первый промежуточный срок на 11-й тур парламентских выборов в Иране запланированы на 18 июня.