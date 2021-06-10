Обналичившая более 500 млн тенге преступная группа ликвидирована  в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся выпиской фиктивных счётов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

ОПГ из 11-ти участников действовала на территории города Павлодара на протяжении 4-х лет с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. Члены группы выписывали фиктивные бухгалтерские документы через 20 подконтрольных фиктивных фирм.

Государству от противоправной деятельности ОПГ нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.

Виновные осуждены на сроки от 1,5 года до 6,5 лет. В доход государства конфисковано четыре квартиры и три автомобиля.



