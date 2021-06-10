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    10:18, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Обналичившая более 500 млн тенге преступная группа ликвидирована  в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся выпиской фиктивных счётов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    ОПГ из 11-ти участников действовала на территории города Павлодара на протяжении 4-х лет с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. Члены группы выписывали фиктивные бухгалтерские документы через 20 подконтрольных фиктивных фирм.

    Государству от противоправной деятельности ОПГ нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.

    Виновные осуждены на сроки от 1,5 года до 6,5 лет. В доход государства конфисковано четыре квартиры и три автомобиля.



    Теги:
    Закон и право Суды Павлодарская область
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