«Обмывал рождение сына»: лишенного прав пьяного водителя задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночное время сотрудниками полиции по проспекту Кабанбай батыра была замечена автомашина с видимыми повреждениями бампера. Остановив автомашину, чтобы выяснить, не причастно ли транспортное средство к ДТП, сотрудники обнаружили за рулем 26-летнего водителя в изрядном подпитии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Молодой человек еле держался на ногах, и от него исходил резкий запах алкоголя. Во время беседы с патрульными, водитель, не скрывая радости, признался, что отмечал рождение долгожданного сына.

Водителя доставили на медицинское освидетельствование, согласно заключению врача он находился в алкогольном опьянении средней степени тяжести. Кроме того, оказалось, что ранее решением суда за езду в пьяном виде его лишили водительского удостоверения. Однако, несмотря на наказание, водитель повторно сел за руль в нетрезвом виде. Молодой человек арестован и водворен в изолятор временного содержания. Автомашина помещена на коммунальную стоянку.

В отношении подозреваемого проводится расследование по статье 346 ч. 1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения…». По решению суда, в период проведения расследования, водителю грозит арест сроком до 2-х месяцев.

О фактах нетрезвого вождения можно сообщить по телефону 102.



