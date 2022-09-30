Обменный курс тенге укрепился за месяц на 1% - Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В августе 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 462,29 – 479,55 тенге за доллар США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

«На фоне крупной налоговой недели, проходившей в конце августа, обменный курс тенге укрепился за месяц на 1,0% и составил 472,29 тенге за доллар США. Умеренному укреплению обменного курса тенге по итогам августа способствовали продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат», - говорится в сообщении.

В августе Национальным банком на фоне сбалансированности рынка валютные интервенции не проводились. Осуществление трансферта из Нацфонда в бюджет было обеспечено тенговыми поступлениями, поэтому продаж валютных активов НФ не осуществлялось.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 11,3 млрд долларов США, увеличившись на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,2 млрд долларов США (снизился на 9,1% по сравнению с июлем 2022 году), объем операций на внебиржевом валютном рынке – 9,2 млрд долл. США (рост на 16,4%).

«В августе 2022 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 192,6 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы возросли в 1,5 раза за счет роста покупки долларов США населением. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года общий объем нетто-покупок снизился на 20,7% в значительной степени за счет снижения нетто-покупок рублей. Это связано со значительным ростом продажи рублей, вероятно, на фоне притока туристов из соседней страны, а также со снижением спроса на российские рубли», - сообщили в Нацбанке.

Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 76,8%, или 147,9 млрд тенге, российских рублей – 2,3%, или 4,5 млрд тенге, евро – 20,9%, или 40,2 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц выросли в 1,8 раза (рост на 0,7% г/г), на покупку евро выросли на 11,0% (рост на 32,2% г/г).