9 Июня 2022 15:38

Обменный курс тенге укрепился на 6,8% за месяц - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мае курс тенге продолжил укрепление, достигнув уровня 415,16 тенге за доллар. Об этом сообщила зампредседателя Нацбанка Казахстана Алия Молдабекова, комментируя ситуацию на валютном рынке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фининститута.

«За месяц обменный курс укрепился на 6,8% на фоне высоких цен на нефть, увеличения экспортной валютной выручки, укрепления валют развивающихся рынков, в том числе российского рубля, крупного налогового периода и общего снижения спроса физических лиц на иностранную валюту.

Предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, объем продаж которых в мае составил около $598 млн», - сообщила Алия Молдабекова.

Кроме того, по ее словам, на фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты, предложение иностранной валюты значительно превышало спрос.

«С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Национальный Банк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму $110,5 млн. Объем интервенций составил около 4,6% от общего рынка, при этом участие Национального Банка было нейтральным и не оказывало эффекта на курсообразование», - отметила зампредседателя Нацбанка РК.

По ее словам, для выделения трансфертов из Национального Фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы $4 млн. В дальнейшем конвертаций валютных средств Национального фонда не потребовалось – в связи с тем, что трансферты обеспечивались за счет поступлений в Национальный фонд.

«В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не менее 30%, обеспечивающей диверсификацию инвестиционного портфеля, в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов США на валютном рынке», - добавила Алия Молдабекова.