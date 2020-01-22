Обменные пункты оштрафовали за отсутствие вооруженной охраны и неработающие камеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Владельцы обменных пунктов не соблюдали правила безопасности - предприниматели не обеспечили точки постами вооруженной охраны и не вели запись на камеры видеонаблюдения. Это выяснилось в ходе проверок Нацбанка (в рамках закона «О государственном регулировании»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Во втором полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество возбужденных административных дел увеличилось в 2,4 раза.

Обменные пункты не предоставляли в доступном месте необходимую информацию для клиентов, не отражали обменные операций в журнале и отправляли недостоверную отчетность о своей работе.

Некоторые обменные пункты не соответствовали квалификационным требованиям: работали без вооруженного поста охраны, а камеры видеонаблюдения не вели запись», - отметили в Нацбанке.

Всего за второе полугодие прошли 114 комплексные проверки. По итогам составлено 141 протокол об административных правонарушениях. Нарушения выявлены в Алматы, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях.