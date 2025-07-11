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    13:38, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Обменные пункты могут оштрафовать за табло с курсами валют – Нацбанк РК

    С 1 сентября 2025 года обменные пункты в Казахстане будут обязаны убрать электронные табло с отображением курсов валют. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

    По словам главы регулятора, за нарушение нового порядка предусмотрены административные санкции.

    – Санкции прописаны в Административном кодексе. Мы формируем требования, а ответственность предусмотрена законом, — пояснил Тимур Сулейменов.

    По словам Т. Сулейменова размер штрафа за несоблюдение новых требований может составить от 3 до 5 месячных расчётных показателей (МРП).

    Ранее Нацбанк пояснял, что отказ от электронных табло направлен на предотвращение спекулятивного поведения и снижение ажиотажного спроса на валюту.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Банки Обменники Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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