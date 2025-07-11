Обменные пункты могут оштрафовать за табло с курсами валют – Нацбанк РК
С 1 сентября 2025 года обменные пункты в Казахстане будут обязаны убрать электронные табло с отображением курсов валют. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам главы регулятора, за нарушение нового порядка предусмотрены административные санкции.
– Санкции прописаны в Административном кодексе. Мы формируем требования, а ответственность предусмотрена законом, — пояснил Тимур Сулейменов.
По словам Т. Сулейменова размер штрафа за несоблюдение новых требований может составить от 3 до 5 месячных расчётных показателей (МРП).
Ранее Нацбанк пояснял, что отказ от электронных табло направлен на предотвращение спекулятивного поведения и снижение ажиотажного спроса на валюту.