Обменные пункты могут оштрафовать за табло с курсами валют – Нацбанк РК

По словам главы регулятора, за нарушение нового порядка предусмотрены административные санкции.

– Санкции прописаны в Административном кодексе. Мы формируем требования, а ответственность предусмотрена законом, — пояснил Тимур Сулейменов.

По словам Т. Сулейменова размер штрафа за несоблюдение новых требований может составить от 3 до 5 месячных расчётных показателей (МРП).

Ранее Нацбанк пояснял, что отказ от электронных табло направлен на предотвращение спекулятивного поведения и снижение ажиотажного спроса на валюту.