Обмен тенге на рубли: сельчанка из Костанайской области попалась на уловку мошенников

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции района Б.Майлина в Костанайской области раскрыт факт мошенничества, совершенный с помощью мессенджера WhatsApp. Женщина пыталась поменять тенге на рубли, а в итоге осталась обманутой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница районного центра обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники при обмене денег. Как выяснилось, женщина собиралась поехать в отпуск в Россию. Для обмена тенге на рубли она обратилась в банк, но нужной суммы там не оказалось, необходимо было подождать. Но ждать женщине было некогда, поэтому по совету подруги вступила она в группу в WhatsApp «Куплю рубль». Здесь же она списалась с мужчиной, и даже не зная его имени, договорилась купить 100 тыс. рублей по выгодному курсу.

В итоге пострадавшая нужную сумму в тенге мужчине перевела, а вот в рублях свои деньги уже не получила.

«Сразу после обращения потерпевшей в полицию, было начато досудебное расследование по статье «Мошенничество, совершенное с помощью информационных систем». Подозреваемый был установлен после проведения необходимых оперативно-следственных и розыскных мероприятий. Им оказался житель поселка Качар, который завладел суммой более 390 тыс тенге»,- прокомментировал старший следователь Евгений Обертынский.

В ходе расследования было также установлено, что и в самом чате, в который вступила женщина, не раз говорилось о действиях мошенников. Но эту информацию потерпевшая проигнорировала.

Благодаря слаженным действиям страж порядка деньги женщине возвращены.

«Полиция в очередной раз предупреждает: для того, чтобы не стать жертвой мошенников необходимо не доверять сомнительным сделкам с незнакомыми людьми, которые сулят сиюминутную выгоду. Будьте внимательными и бдительными», - отмечают в полиции.