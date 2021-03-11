Обмен архивами о жертвах политических репрессий обсудил посол Казахстана с узбекской стороной

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Посол РК в Узбекистане Дархан Сатыбалды провел встречу с директором агентства «Узархив» Улугбеком Юсуповым, на которой обсужден вопрос обмена архивными материалами о жертвах политических репрессий 1931-1953 годов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Отрадно отметить, что между нашими странами развивается сотрудничество в сфере архивного дела. Мы приветствуем намерение Узбекистана присоединиться к Консультативному совету руководителей государственных архивных служб государств-участников СНГ уже в статусе полноправного члена Совета», - сказал в приветственной речи Д. Сатыбалды.

В ходе встречи узбекскую сторону ознакомили с мероприятиями, приуроченными к юбилею независимости Республики Казахстан.

«В связи с празднованием 30-летия Независимости Республики Казахстан, казахстанские уполномоченные ведомства и органы начали работу по поиску и изучению материалов периода 1931-1953 годов с целью выработки научно-обоснованных выводов и рекомендаций по реабилитации казахстанцев. Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 5 апреля 1997 года, 31 мая является Днем памяти жертв политических репрессий. В 1993 году в Казахстане был принят соответствующий закон. Цель его принятия – восстановление справедливости и возмещение понесенного пострадавшими ущерба», - проинформировал Д. Сатыбалды.

Казахстанский дипломат, подчеркнув особое отношение Казахстана к этому событию, обратился к узбекской стороне за содействием в получении архивных материалов о жертвах политических репрессий из числа наших соотечественников.

«Эта дата – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессиях и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. Память об этом необходимо хранить не только ради тех, кто прошел через все эти испытания, но и для наших потомков. Руководство нашей страны подчеркивает, что социальное единство, межнациональное согласие и стабильная экономика являются надежной гарантией от тех потрясений, которые наш народ пережил в XX веке», - резюмировал Дархан Сатыбалды.

Узбекская сторона, отмечая огромный потенциал в деле развития взаимоотношений между архивными службами наших стран, выразила готовность в дальнейшем укреплении контактов и взаимному сотрудничеству.