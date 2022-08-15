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«Обмеление» водоема в Ботаническом саду объяснили в столичном акимате
15 Августа 2022 15:52

«Обмеление» водоема в Ботаническом саду объяснили в столичном акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители столицы заметили снижение уровня воды искусственного водоема в Ботаническом саду. В столичном акимате прокомментировали явление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежедневно в ночное время происходит забор воды из водоема в Ботаническом саду для полива зеленых насаждений, утром уровень воды приходит в норму, обмеления водоема нет», - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.

В ведомстве также заверили, что коммунальными службами на постоянной основе ведутся работы по санитарной очистке водоема и прилегающей территории.

Астанинский Ботанический сад – это особо охраняемая прирoдная территoрия со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.


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