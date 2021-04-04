Обмеление реки Жайык: какие меры предлагает Минэкологии Казахстана по улучшению ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В конце марта главы природоохранных ведомств Казахстана и России вновь встретились для обсуждения консолидации мер по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык. На этот раз встреча состоялась в Оренбурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев предложил главе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александру Козлову обмениваться гидрологическими ежегодниками по реке.

«Вопросы, связанные с маловодьем реки Жайык, являются одними из ключевых в нашем сотрудничестве в водохозяйственной сфере. Для решения проблемы обмеления реки Жайык и связанного с этим ухудшения состояния экосистемы реки требуется комплексное изучение водохозяйственной системы всего бассейна. В этой связи, предлагаю ввести практику обмена гидрологическими ежегодниками по реке Жайык на постоянной основе», - сказал глава Минэкологии Казахстана.

Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что отсутствие таких ежегодников могло стать причиной тех последствий, которые сейчас наблюдаются. К слову, до 1981 года составлялся единый гидрологический ежегодник по реке Жайык, а с 1982 года гидрологический ежегодник составляли по отдельности по территориям КазССР и РФССР, а после развала СССР уже самостоятельно.

Еще одним предложением в вопросе поэтапного сохранения реки Жайык было составление совместно с российской стороной единого реестра предприятий в бассейне реки и проведение анализа по уровню воздействия каждого предприятия.

«По Программе сохранения и восстановления экосистемы бассейна реки Жайык на 2021-2024 годы нами определены все предприятия-водопользователи бассейна реки, их - 297, предприятия, осуществляющие сбросы загрязняющих веществ. Единый реестр позволит составить комплексное видение ситуации по всему бассейну реки», - добавил Магзум Мирзагалиев.

Также важным начинаем, по мнению министра экологии Казахстана, станет внедрение на предприятиях системы оборотного водоснабжения, эффективные системы водоочистки, технологии водосбережения в сельском хозяйстве.

«Это снизит антропогенную нагрузку на реку Жайык», - считает глава казахстанского ведомства.

И для того, чтобы «сверять часы», Магзум Мирзагалиев предложил отчеты сторон о проделанной работе регулярно выносить на рассмотрение в рамках казахстанско-российской комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык.



