Обмеление реки Урал прокомментировал аким Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов прокомментировал обмеление реки Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По реке Урал – все мы знаем, что это трансграничная река. Питание реки на территории Российской Федерации, больше 80% стока образуется там. Как я сам понимаю, во-первых это климатические изменения – то, что становится меньше дождей и снегов, все это влияет на изменение водности. Второе – это большое количество водохранилищ и регулирование стока реки. Да, река мелеет, мы это видим. Не только меньше воды становится, она еще и заиливается. В прошлом году мы видели такую же ситуацию в Оренбурге, это не только у нас. Это старая река, и она «меандрирует», то есть это непрямая река и на разных участках разные процессы отложения ила», - сказал Махамбет Досмухамбетов на брифинге в СЦК.

Он рассказал об усилиях, которые предпринимает акимат.

«Мы знаем, что создана межправительственная группа, есть соглашение. Стороны изучают, какая водность, какое потребление, что можно дальше предпринять. Какие планы дальше будут, мы ожидаем. Наша первая задача сейчас – мы говорим о снижении нагрузки на реку Урал, чтобы наши хозяйственные субъекты брали меньше воды из нее. К примеру, мы сейчас запустили канализационно-очистную станцию на левом берегу. И та вода, которая с нее уходит – это порядка 25 тысяч кубометров в сутки – мы планируем, чтобы эту воду брали на повторное использование, на технологические нужды. Мы только запустили, мы в процессе приемки на баланс и следующим шагом мы будет говорить об использовании воды», - отметил аким.

«Кроме того, в нижней части русла реки, там, где впадает в море и где обмеление еще сильнее, и где нет прохода для рыбы, мы восстанавливали каналы. В этом году продолжается работа на реке Кигач, на реке Урал не было, мы ожидали ПСД. Со следующего года мы эти работы планируем возобновить. После принятия общей программы по реке Урал между двумя государствами мы будем участвовать в реализации этой программы», - заключил Махамбет Досмухамбетов.