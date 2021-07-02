Обмеление озеру Балхаш не грозит – Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом Алматинской области совместно с другими уполномоченными государственными органами ведутся работы по сохранению озера Балхаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«Сохранение озера на стабильном уровне (не ниже отметки 341 м Балтийской системе) гарантируется при ежегодном притоке к нему 12 млрд м3 воды. При этом 70% притока поступает по трансграничной реке Иле. Как показал анализ гидрологических данных, сток реки Иле с 2001 по 2020 годы составил 13,8 млрд м3. Всего в озеро ежегодно поступает около 20 млрд м3 стока воды, самыми крупными после реки Иле являются реки Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз.

Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева совместно с акиматом Алматинской области и с другими уполномоченными государственными органами разработан Специальный план по сохранению озера Балхаш. В Плане предусмотрены мероприятия по сокращению вредных сбросов промышленных предприятий, очистке и дноуглубительным работам на протоках дельты реки Иле, реконструкции гидромелиоративных систем и внедрению современных технологий орошения в бассейне реки Иле для сокращения потерь и экономии воды, строительству Кербулакского контррегулятора Капшагайской ГЭС для снижения колебания стока реки Иле», - сказано в сообщении ведомства.

Эти мероприятия будут реализованы в рамках разрабатываемого Национального проекта по управлению водными ресурсами. Также, в целях улучшения экологического состояния озера Балхаш и для восстановления и дальнейшего воспроизводства продуктивности рыбных запасов в дельте реки Иле ежегодно, с 2006 года, акиматом Алматинской области ведется расширение и углубление проток в дельте озера.

В 2020 году реализовано 5 проектов по механизированной очистке и углублению проток, впадающих в Балхаш. В этом году ведутся работы по 4 объектам для увеличения пропуска воды реки Иле в озеро. На 2022 год планируется реализация 4 проектов.