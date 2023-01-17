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Обмеление Каспия: В Минэкологии РК планируют подойти к решению проблемы по-новому

17 Января 2023, 23:35
Обмеление Каспия: В Минэкологии РК планируют подойти к решению проблемы по-новому

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова назвала основные задачи, стоящие перед ведомством на ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, это будет улучшение окружающей среды и качества жизни населения. В этом направлении вопросы очень сложные и комплексные.

«Недавно вышло новое видео об обмелении Каспийского моря. Я сама в прошлом году в ноябре спускалась по реке Жайык в сторону моря, масштабы обмеления имела возможность наблюдать своими глазами. Поэтому в этом контексте задачи у нас действительно стоят очень большие», - сказала Зульфия Сулейменова, отвечая на вопросы в эфире телеканала Jibek Joly.

Министр подчеркнула, что на Министерстве лежит задача по стабилизации экологической обстановки, сдерживанию деградации экосистем, улучшению качества воздуха, налаживанию системы управления твердо-бытовыми, коммунальными отходами.

«С этой перспективы, наверное, задачи не новые, но вместе с тем мы будем активизировать работу Министерства с новыми, я думаю, инновационными подходами», - добавила министр.

33-летняя Зульфия Сулейменова была назначена на должность главы Министерства 4 января.


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