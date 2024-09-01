Обмеление Каспия грозит потерей нерестилищ для рыб

Обмеление Каспийского моря повлияет на снижение уровня воды в дельте Волги, что впоследствии грозит потерей нерестилищ для рыбы, а также увеличит риск пожаров, которые приводят к гибели уникальной флоры и фауны. Такое мнение ТАСС высказал заведующий кафедрой «Гидробиология и общая экология» АГТУ, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Вячеслав Зайцев. Об этом передает агентство Kazinform.

- Низкий уровень Каспийского моря неизбежно приведет к снижению уровня воды в дельте Волги, обмелению дельты и Северного Каспия, к зарастанию водными растениями. Это снижает проточность основных рукавов Волги, затрудняет проход рыбы на нерестилище в дельту, что впоследствии грозит полной потерей нерестилищ. Это скажется не только на уровне, но и воспроизводстве рыбных запасов, - сказал В. Зайцев.

По его словам, обмеление Каспия также повышает риск пожаров, которые могут возникать из-за зарастания дельты водной растительностью. Причем при возгорании тростника, рогоза и других растений, как правило, погибает уникальная флора и фауна дельты Волги. Еще одна угроза - нехватка воды в селах, особенно тех, которые снабжаются с помощью насосных станций и находятся не на основных протоках.

- Состояние уровня Каспия напрямую связано с объемом пресной воды в Волге. В последние годы наблюдается снижение пресного стока, это касается не только Волги, но и других рек, таких как Урал, Терек. Но максимальный объем стока несет именно Волга, она является главным источником, снабжающем Каспий. Большое количество пресной воды остается в водохранилищах, идут большие потери, - заметил В. Зайцев.

Он уточнил, что сейчас наблюдается маловодный период, связанный с двенадцатилетним циклом в биосфере. Такие периоды уже были в истории, и нынешнее снижение уровня Каспия как раз с этим связано.

Потепление климата и добыча нефти на Каспии

Доктор географических наук, профессор кафедры экологии, природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева Александр Бармин считает, что обмеление Каспийского моря связано в большей степени с потеплением климата.

- Идет общее потепление климата, зимы стали мягкими, осадков выпадает меньше, грунтовые воды уходят вниз, половодье у Волги, соответственно, меньше. А на понижение и повышение уровня Каспийского моря влияет сток рек и, прежде всего, Волги, - сказал А. Бармин.

По его словам, также на уровень воды в Каспийском море могут влиять тектонические процессы, которые происходят на Юге моря - на границе с Ираном и Азербайджаном, а также антропогенные факторы. Собеседник агентства уверен, что вопрос с обмелением Каспийского моря нужно выносить на совместное обсуждение всех Прикаспийских стран.

- Может быть, нужно уменьшить нагрузку по добыче нефти, например. Потому что когда нефть извлекаем на Каспии, там образуется пустота, все это начинает опускаться и, соответственно, возможно, я не утверждаю, но, возможно, это тоже влияет на обмеление Каспия, - заметил А. Бармин.

Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоем. В Каспийское море впадает свыше 130 рек, из них наиболее крупные - Волга, Урал, Терек, Сулак, Самур. На береговой линии Каспия расположены пять государств - Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.