Обмеление Дуная вынудило Венгрию остановить единственную АЭС

Венгрия впервые за 44 года остановит работу единственной в стране атомной электростанции «Пакш». Причина тому - рекордное снижение уровня воды в Дунае, передает агентство Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle .

О предстоящей остановке станции сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, причиной стало беспрецедентное снижение уровня воды в Дунае, которая используется для охлаждения реакторов АЭС.

АЭС «Пакш» обеспечивает почти половину всей выработки электроэнергии в Венгрии. На фоне возможного дефицита электроэнергии власти призвали население и бизнес сократить ее потребление.

Ранее правительство страны разработало чрезвычайный план, предусматривающий поочередное ограничение энергопотребления на промышленных предприятиях. Одновременно другие электростанции должны временно увеличить объемы генерации.

По данным DW, аномальная жара и засуха в Центральной Европе привели к критическому обмелению Дуная не только в Венгрии, но и в соседних странах. В конце июля в Румынии был остановлен первый энергоблок АЭС «Чернаводэ», а в Сербии из-за низкого уровня воды прекратила работу насосная станция, обеспечивавшая водоснабжение северной части автономного края Воеводина.

Ранее мы писали о том, что обмеление Каспия угрожает портам, рыбацким поселкам и экосистеме.