РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Обманывавшего пенсионеров и инвалидов афериста задержали в Алматинской области

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Серийный аферист, обманывавший пенсионеров и инвалидов, задержан в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В конце прошлого месяца в полицию Енбекшиказахского района обратилась 66-летняя жительница города Есика с просьбой принять меры в отношении неустановленного лица, который обманным путем завладел денежными средствами в размере 80 тысяч тенге.

    В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 32-летний подозреваемый. Было установлено, что мужчина на протяжении двух лет занимался мошенническими действиями. На сегодня доказана его причастность в совершении 17 фактов мошенничества, сумма ущерба которых составило более 20 млн тенге. Основная часть мошенничества была совершена в отношении пенсионеров, инвалидов по увеличению социальных выплат, пенсий и пособий.

    Свою преступную деятельность подозреваемый начал в 2019 году. В отношении него возбуждено уголовное производство по ст. 190 ч.3 УК РК, он водворен в ИВС Енбекшиказахского РУП.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!