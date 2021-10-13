Обманывавшего пенсионеров и инвалидов афериста задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Серийный аферист, обманывавший пенсионеров и инвалидов, задержан в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце прошлого месяца в полицию Енбекшиказахского района обратилась 66-летняя жительница города Есика с просьбой принять меры в отношении неустановленного лица, который обманным путем завладел денежными средствами в размере 80 тысяч тенге.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 32-летний подозреваемый. Было установлено, что мужчина на протяжении двух лет занимался мошенническими действиями. На сегодня доказана его причастность в совершении 17 фактов мошенничества, сумма ущерба которых составило более 20 млн тенге. Основная часть мошенничества была совершена в отношении пенсионеров, инвалидов по увеличению социальных выплат, пенсий и пособий.

Свою преступную деятельность подозреваемый начал в 2019 году. В отношении него возбуждено уголовное производство по ст. 190 ч.3 УК РК, он водворен в ИВС Енбекшиказахского РУП.

