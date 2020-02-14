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Обманывавшая пенсионеров мошенница задержана в Актюбинской области

14 Февраля 2020 22:23
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Обманывавшая пенсионеров мошенница задержана в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области задержана 55-летняя женщина, которая обманом выманивала деньги у пенсионеров. Чтобы узнать, где спрятаны деньги, мошенница предлагала пожилым людям получить президентскую надбавку к пенсии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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«Мошенники рассказывали пенсионерам о президентской надбавке, якобы назначенной им в конце года в размере 2080 тенге. При этом они давали пенсионерам банкноту в 10 тысяч тенге и просили возврат остатка суммы, чтобы узнать место, где спрятаны деньги. После этого один из аферистов отвлекал пенсионера, а второй похищал деньги», - рассказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Подобный факт был зарегистрирован на территории Кобдинского района. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была задержана 55-летняя жительница города Актобе, которая призналась в содеянном. Подозреваемая водворена в следственный изолятор, проводится расследование. В полиции предупреждают граждан быть бдительными и в случае подобных действий обращаться в органы внутренних дел.

Всего с начала года в регионе было зарегистрировано более 200 фактов мошенничества.


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Ключевые слова: Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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