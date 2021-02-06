Обманувшую казахстанцев на 10 млн тенге мошенницу задержали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Карагандинской области задержали жительницу Усть-Каменогорска, создавшую с помощью интернета финансовую пирамиду. Мошенница обманула жертв почти на 10 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала января в отдел полиции города Сатпаев Карагандинской области стали поступать заявления граждан, ставших жертвой мошеннических действий некой дамы. Злоумышленница через одно из приложений интернета связывалась с потерпевшими и предлагала им вложиться в сверхприбыльный бизнес. Причем, отдача была быстрой – сегодня отдаешь десять тысяч тенге, а уже завтра получаешь двадцать тысяч тенге чистой прибыли.

Такая неестественная доходность только привлекала наивных граждан. И они, без раздумья, вкладывали свои кровные деньги, отправляя неизвестно кому крупные суммы. Одни перечисляли аферистке 100-200 тысяч тенге, другие – 500-700 тысяч. А одна жительница Сатпаева рискнула всеми своими сбережениями, отдав шарлатанке 2 млн 700 тысяч тенге.

Когда люди поняли, что их обманули, то обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Правоохранители начали расследование и скоро установили личность аферистки – ею оказалась 24-летняя девушка, жительница Усть-Каменогорска. Она была задержана сотрудниками криминальной полиции.

«В ходе досудебного следствия выяснилось, что злоумышленница причастна к восемнадцати фактам мошенничества, которая она совершала по одной и той же схеме. Причем, на ее удочку попались не только жители Сатпаева, но и Нур-Султана. Приблизительная общая сумма ущерба, которая нанесла аферистка – около 10 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Полицейские предупреждают, если гражданин стал жертвой интернет-мошенников, то ему необходимо обращаться в правоохранительные органы по месту жительства для проведения необходимых проверок и возбуждения уголовного дела. А чтобы не попадать в такие ситуации, не совершать в интернете сомнительные сделки. Обещание высокой доходности за короткое время – первый признак финансовой пирамиды.