Обманувший предпринимателей мошенник задержан в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За совершение ряда мошеннических действий задержан ранее неоднократно судимый 24-летний житель города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

Как удалось установить полицейским, задержанный заходил в офисы частных фирм представляясь сотрудником, ответственным за безопасность. Под предлогом проверки сигнализации и камер видеонаблюдения он находил «серьезные» нарушения, за которые требовал оплатить штраф на сумму 30-40 тысяч тенге. Мошенник старался выглядеть внешне солидно, что помогало ему убедить работников офисов в своем «профессионализме». За короткое время он обманул три частные фирмы, которые, поверив ему на слово, заплатили «штраф».

Обнаружив обман, предприниматели обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мошенник был задержан и водворен в следственный изолятор.

Полицейскими ведется досудебное расследование по ст. 190 УК РК.

Проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Граждан, пострадавших от противоправных действий этого лица, просят обратиться в Департамент полиции г.Нур-Султан по адресу: ул. Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-61-07 либо «102».



