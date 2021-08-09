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Обманувших на 22 млн тенге мошенников осудили в Кызылорде

9 Августа 2021 19:18
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Обманувших на 22 млн тенге мошенников осудили в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде мошенников, обманувших граждан на 22 миллиона тенге, приговорили к пяти годам тюрьмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Кызылординцы сообщили в управление полиции города Кызылорда, что стали жертвами финансовой пирамиды «Befree».

Случай произошел в октябре 2019 года. Неизвестные открыли группу «Befree» в WhatsApp, создали финансовую (инвестиционную) пирамиду, дав вкладчикам возможность заработать 50% за две недели, в качестве вкладчиков было зарегистрировано 296 человек. Но в результате мошеннических схем общий материальный ущерб составил более 22 миллионов тенге.

В результате проведенных слаженных оперативных действий полиции и расследования был задержан житель города. После по делу были установлены еще две гражданки, в отношении которых собраны доказательства в качестве подозреваемых.

По данному факту досудебное расследование проводилось по пункту 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).

В настоящее время Кызылординский городской суд приговорил каждого из подсудимых к пяти годам лишения свободы.


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#Кызылординская область   #Борьба с преступностью   #Суды   #МВД РК   #Мошенничество  
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