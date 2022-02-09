Обманувших 82-летнюю пенсионерку мошенниц задержали в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Акмолинской области задержали мошенниц, которые обманули 82-летнюю пенсионерку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 28 января в управление полиции Кокшетау с заявлением обратилась 82-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила полицейским, что была обманута двумя неизвестными женщинами. Сумма причиненного ущерба составила 102500 тенге.
«Было установлено, что днем одинокую пенсионерку, жительницу частного сектора, посетили незнакомые женщины. Злоумышленницы обманным путем завладели денежными средствами и золотыми сережками потерпевшей, за которые рассчитались поддельными купюрами», - рассказали в ведомстве.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий кокшетауские оперативники установили подозреваемых. Ими оказались 43-летняя жительница Кокшетау и 58-летняя жительница Северо-Казахстанской области.
«В настоящее время в отношении задержанных следственным отделом начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество», - добавили в ведомстве.
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