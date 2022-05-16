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Обманувших 16 человек мошенников задержали в Кызылорде
16 Мая 2022 16:27

Обманувших 16 человек мошенников задержали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Мошенники пообещали трудоустроить горожан в нефтяную компанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию Байконыра поступило заявление от 16 горожан о том, что они стали жертвами мошенников. В марте-апреле через одну из социальных сетей две женщины обманным путем предлагали горожанам трудоустройство в нефтяную компанию «Тенгиз» в Атырауской области за денежное вознаграждение. Таким образом, каждый из потерпевших перевел на банковский счет мошенников средства от 150 до 200 тыс. тенге. Сумма ущерба составила около 3 млн тенге», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух жительниц Кызылординской области, подозреваемых в мошенничестве.

По данному факту проводится досудебное расследование по пункту четыре, части три, статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество».

Автор:
Корреспондент

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