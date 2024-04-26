Обманувшего казахстанцев на 470 млн тенге мошенника экстрадировали из России
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан на постоянной основе осуществляется защита прав добросовестных предпринимателей. В связи с этим с российской стороной завершен вопрос об экстрадиции из России подозреваемого в серийном мошенничестве для привлечения его к уголовной ответственности, передает агентство Kazinform.
По информации Генпрокуратуры РК, с 2022 по 2023 годы злоумышленник под предлогом поставки оптовых партий продуктов питания из-за рубежа обманным путем завладел денежными средствами девяти предпринимателей на общую сумму 470 млн тенге.
— После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В декабре прошлого года он задержан на территории Москвы.
Фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, — отметили в пресс-службе ведомства.