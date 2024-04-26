Обманувшего казахстанцев на 470 млн тенге мошенника экстрадировали из России

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан на постоянной основе осуществляется защита прав добросовестных предпринимателей. В связи с этим с российской стороной завершен вопрос об экстрадиции из России подозреваемого в серийном мошенничестве для привлечения его к уголовной ответственности, передает агентство Kazinform.

По информации Генпрокуратуры РК, с 2022 по 2023 годы злоумышленник под предлогом поставки оптовых партий продуктов питания из-за рубежа обманным путем завладел денежными средствами девяти предпринимателей на общую сумму 470 млн тенге.