Обманувшего казахстанских паломников на 255 млн тенге директора турфирмы осудили в Шымкенте

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента вынесли приговор в отношении директора туристической фирмы Kausar Travel, обманувшего казахстанских паломников, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского суда, органами следствия подсудимому было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном путем обмана пользователя информационной системы в отношении двух и более лиц в особо крупном размере.

Суд установил, что подсудимый в период с октября 2022 года по январь 2023 года путем использования социальной сети Instagram обманным путем завладел денежными средствами 245-ти потерпевших на общую сумму более 255 млн тенге, обещав последним помощь в оформлении туристических путевок в Королевство Саудовской Аравии для совершения паломничества. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, вещественными доказательствами и другими материалами дела, - сообщили в пресс-службе горсуда.

Приговором суда он был признан виновным в совершении мошенничества и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью в сфере туризма сроком на 5 лет. Иски потерпевших о взыскании ущерба удовлетворены на общую сумму 225 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные законом сроки.