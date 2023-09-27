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    18:23, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Обманувшего казахстанских паломников на 255 млн тенге директора турфирмы осудили в Шымкенте

    Обманувшего казахстанских паломников на 255 млн тенге директора турфирмы осудили в Шымкенте

    В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента вынесли приговор в отношении директора туристической фирмы Kausar Travel, обманувшего казахстанских паломников, передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского суда, органами следствия подсудимому было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном путем обмана пользователя информационной системы в отношении двух и более лиц в особо крупном размере.

    Суд установил, что подсудимый в период с октября 2022 года по январь 2023 года путем использования социальной сети Instagram обманным путем завладел денежными средствами 245-ти потерпевших на общую сумму более 255 млн тенге, обещав последним помощь в оформлении туристических путевок в Королевство Саудовской Аравии для совершения паломничества.

    Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, вещественными доказательствами и другими материалами дела, - сообщили в пресс-службе горсуда.

    Приговором суда он был признан виновным в совершении мошенничества и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью в сфере туризма сроком на 5 лет. Иски потерпевших о взыскании ущерба удовлетворены на общую сумму 225 млн тенге.

    Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные законом сроки.

    Теги:
    Суды Шымкент
    Автор
    Гульмира Байзакова
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