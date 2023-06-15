Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Управления полиции города поступили заявления от 14 жителей по фактам мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«В период с 2022 года у потерпевших обманным путем злоумышленник под предлогом, что якобы окажет содействие в получении жилья вне очереди по госпрограмме, а также пообещав продвинуть в очереди на жилье, выманил 10 млн 820 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 27-летнего жителя областного центра», - сообщили в полиции.





По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 3 части 4 статье 190 УК РК. Подозреваемый в мошенничестве водворен в ИВС. Обстоятельства выясняются.