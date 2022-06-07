7 Июня 2022 21:52

Обман продавцов магазинов поддельными чеками выявляют жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ряд фактов мошенничества при оплате товаров в магазинах расследовали жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Таразе трое парней несколько месяцев обманывали продавцов магазина, предъявляя поддельные чеки об оплате товаров.

«Об этом в полицию сообщила 66-летняя женщина, - сообщили в ведомстве. - По словам потерпевшей, мошенничество длилось на протяжении почти пяти месяцев. О самом факте обмана владелица магазина узнала только после ревизии. Когда она обнаружила недостачу, то стала проверять чеки всех покупателей».

По данному факту начато досудебное расследование по части второй статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали троих парней 18-ти и 17-ти лет. Задержанные дали признательные показания.

Установлено, что подозреваемые пользовались приложением для изготовления поддельных чеков. Сумма материального ущерба составила 1, 5 млн тенге.

Аналогичный случай зарегистрирован в Шуском районе. Житель города Шу ухитрялся в течение длительного времени покупать товары на крупные суммы, предъявляя при этом поддельные чеки об оплате.

С заявлением о мошенничестве в департамент полиции Жамбылской области обратилась 58-летняя индивидуальная предпринимательница города Шу Шуского района.

«Женщина сообщила, что мошеннические действия длились на протяжении двух месяцев. Об обмане владелица магазина узнала случайно, когда позвонила дочери для перевода денег. Однако на счету никаких денег пострадавшие не обнаружили», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Сотрудниками районного отдела полиции Шуского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в мошенничестве.

«Задержанный оказался 26-летним местным жителем, он дал признательные показания», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Следствием было установлено, что 26-летний житель города Шу пользовался специальным мобильным приложением для изготовления поддельных чеков.

«Подозреваемый покупал товары исключительно в больших объемах, тем самым причинив материальный ущерб на сумму 1,5 млн тенге», - уточнили в правоохранительном ведомстве.

«Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказывается штрафом в размере до 1 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов. Либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества», - говорится в первой части статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Департамент полиции Жамбылской области призывает предпринимателей проявлять бдительность и осторожность, дабы избежать подобных коллизий.

«Необходимо принимать безналичную оплату за товар не через банковские приложения, а только через терминалы банков. Сегодня мошенники прибегают к различным ухищрениям, и следует быть внимательными и соблюдать законы, принимать оплату законным и безопасным путем. Только тогда вы сможете избежать неприятных последствий», - пояснили в ведомстве.