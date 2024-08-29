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    09:29, 29 Август 2024 | GMT +6

    Обман на 66 млн тенге и $206,5 тысячи: руководителя финпирамиды разыскивает АФМ

    Батыршина Дана
    Фото: кадр из видео

    Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка города Ташкента, Узбекистан. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы АФМ, она подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. Незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысячи долларов США.

    Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

    — Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 — по розыску лиц, +7-727-279-29-56 — дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются, — добавили в АФМ.

    Теги:
    Мошенничество Закон и право АФМ Розыск Финансовая пирамида
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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