Обман на 66 млн тенге и $206,5 тысячи: руководителя финпирамиды разыскивает АФМ

Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка города Ташкента, Узбекистан. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы АФМ, она подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. Незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысячи долларов США.

Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.