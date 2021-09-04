Облздрав СКО: заболеваемость COVID-19 снижается за счет формирования коллективного иммунитета

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Северо-Казахстанской области сейчас находятся 597 пациентов с коронавирусом. Из них 342 – в кислородозависимом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам и.о руководителя управления здравоохранения Нурлана Айманова, с первых чисел сентября наблюдается снижение ежесуточного числа госпитализаций. Пик пришелся на 10 августа, когда за сутки в стационар попали 97 человек, заняты были 842 из 1715 коек. С первого сентября число госпитализаций составляет 40-60 в сутки.

«Из 597 пациентов 441 считается условно тяжелым. Собственно тяжелых 99, крайне тяжелых – 20. За последние полтора месяца значительно возросло количество летальных случаев. С начала пандемии по 15 июля от коронавируса скончались 43 человека, с 15 июля по сегодняшний день – 106. Тяжело болеют невакцинированные жители региона. Тяжесть течения заболевания обусловлена и циркуляцией дельта-штамма», - сказал Н.Айманов.

Он привел статистику по числу инфицированных среди тех, кто получил два компонента вакцины. По данным Н.Айманова, с 1-го февраля в инфекционных стационарах пролечились 7 366 пациентов. Из них 517 вакцинированных. Всего заболели 1 054 человека, или 0,53% от общего числа тех, кто прошел полный курс вакцинации. В реанимации был 21 человек в связи с ухудшением состояния из-за сопутствующих заболеваний.

«Заболеваемость снижается за счет соблюдения карантинных мер и формирования коллективного иммунитета после получения второй дозы вакцины. К чему мы и стремимся. Первым компонентом вакцинировали 226 438 человек, или 72,8% от плана. У этих людей еще не сформирован иммунитет. Он сформирован у тех, кто получил оба компонента и с момента завершения курса вакцинации прошло 45 дней», - отметил Н.Айманов.

Он добавил, что по области работают 103 прививочных пункта во всех медорганизациях, выездные бригады, мобильные пункты вакцинации.

«Мы призываем и настаиваем, чтобы люди вакцинировались. Вакцина работает. Сейчас около двух тысяч врачей и медработников вовлечены в борьбу с коронавирусом. Мы надеемся, что занятость инфекционных коек снизится до нуля и персонал будет задействован в поликлиниках для оказания помощи по заболеваниям, не связанным с коронавирусом», - сказал Н.Айманов.