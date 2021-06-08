Облздрав СКО: вакцинация идет медленными темпами

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области темпы вакцинации против коронавируса оставляют желать лучшего. В облздраве заявили, что если ситуация не изменится, то показателя в 60-70% вакцинированных к сентябрю добиться не удастся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов заявил, что ежедневно, в среднем, вакцину получают 640-650 человек.

«Конечно, бывали дни, когда вакцинировались 2-3 тысячи человек. Но, в целом, активность населения крайне низкая. Если такие темпы сохранятся, то завершится вакцинация не в сентябре, как планировалось, а к концу года. Ситуация сейчас стабилизировалась, но в ряде регионов нашей страны этого не наблюдается. Если вспышка придет в нашу область, то невакцинированные окажутся в группе риска. Нужно думать не только о себе, но и своих близких», - сказал К. Кусемисов.

Он отметил, что вакцины в регионе достаточно. Сейчас имеется около 37 тысяч доз первого компонента и более 26 тысяч – второго.

«Второй компонент можно получить через 45 суток. Поэтому изменились сроки его поставки. Тем не менее, имеющихся доз достаточно. Можно получить второй компонент с 21-го по 90-й день после получения первого компонента. Буквально послезавтра ожидается поставка большой партии второго компонента. Вакцины достаточно», - добавил К. Кусемисов.

По словам представителя облздрава, в некоторых районах области вакцинация проходит более активными темпами, препараты расходуются быстрее. В таком случае управление перераспределяет объемы вакцины между медицинскими организациями.

«Доступны вакцины трех производителей: казахстанского, российского и арабского. Население чаще выбирает «Спутник V». Вакцина появилась первой в нашем регионе, люди больше доверяют ей. Хотя и другие вакцины такие же безопасные, проверены. Никаких побочных эффектов тоже не дают», - сказал К. Кусемисов.

На 7 июня, первый компонент получили 75 739 жителей области, полный курс вакцинации прошли 42 171 человек. По словам К. Кусемисова, каких-либо осложнений после вакцинации не зарегистрировано.