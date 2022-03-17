Облздрав СКО: необходимо вакцинировать еще более 60 тысяч человек

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В инфекционных стационарах находятся 62 человека, на амбулаторном лечении – 16 жителей региона. Такие данные привел на брифинге руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов.

«Развернуты 704 койки. Постепенно сокращаем фонд. В реанимации находятся семь человек. Это говорит о том, что есть тяжелые формы заболевания. Ежесуточная госпитализация – 5-10 человек. Это очень хорошие показатели. Хотелось бы закрыть инфекционные стационары и начать заниматься медициной, не связанной с коронавирусом. У нас достаточно работы по многим направлениям», - сказал Н. Айманов.

По его мнению, необходимо достичь коллективного иммунитета. Вакцинацию должны пройти 370 тысяч жителей региона. Пока же первый компонент вакцины получили 304,2 тысячи человек, ревакцинацию из 196 тысяч прошли 100,8 тысячи.

«Есть регионы, которые объявляют о выписке последнего больного. Но по нашей области нельзя такого сказать. Конечно, нужно учитывать, что более 27% в области – лица старше 65 лет. Это люди с хроническими заболеваниями, подверженные коронавирусу. Мы пришли к тому, что в районных больницах нет инфекционных стационаров. Пациентов принимает новая инфекционная больница, областной центр фтизиопульмонологии, многопрофильная областная больница. В детской областной больнице сейчас находится один ребенок с коронавирусом. Мы неоднократно говорили о том, что на своем опыте убедились в эффективности вакцинации и продолжаем призывать получать вакцину против коронавируса», - сказал Н. Айманов.

С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 484 человека.