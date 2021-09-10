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    16:40, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Облздрав СКО: 65% пациентов с коронавирусом нуждаются в кислородной поддержке

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в инфекционных стационарах находятся 566 человек. Загруженность коечного фонда – 33%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов на брифинге сообщил, что в реанимации находятся 70 человек, загруженность – более 60%.

    «Сейчас заболевание протекает в тяжелой форме. Возрос процент больных, попадающих в реанимационное отделение. 65% пациентов стационаров нуждаются в кислородной поддержке, эти люди испытывают острую дыхательную недостаточность», - сказал К. Кусемисов.

    Он отметил, что за последние два месяца резко снизились темпы вакцинации. В июле ежесуточно вакцинировали 3-5 тысяч человек, сейчас – не более 600 человек. Область по количеству вакцинированных оказалась среди регионов-аутсайдеров.

    «Среди районов самые низкие темпы вакцинации в районе им. Г.Мусрепова, Айыртауском, М.Жумабаева, Тайыншинском, Кызылжарском и Уалихановском. В то же время здесь увеличивается число инфицированных. В Петропавловске выявлены прививочные кабинеты с низкой посещаемостью. Было принято решение закрыть пункты вакцинации на рынке «Тайга», в ЦОНе по улице Ауэзова, во дворце спорта, на Колхозном рынке и дворце молодежи. Остальные пункты вакцинации продолжат работу», - сообщил К.Кусемисов.

    На 10 сентября первый компонент вакцины получили 230 242 человека, полный курс вакцинации прошли 206 566 жителей области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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