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    09:21, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Обломки пропавшего самолета Ан-26 обнаружили в Хабаровском крае

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    ХАБАРОВСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» сообщила об обнаружении обломков пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26. Об этом ТАСС проинформировали в «Заповедном Приамурье», передает МИА «Казинформ».

    «Нашли место крушения самолета. Оно в районе поселка Корфовский», - сказали в дирекции.

    Самолет Ан-26 пропал с радаров накануне вечером в 38 км от аэропорта Хабаровска, предположительно, в районе заповедника Большехецирского. По предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Самолет совершал технический полет. В поисках задействовано более 70 спасателей и 20 единиц техники.


    Теги:
    Авиация Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости Россия
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