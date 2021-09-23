Обломки пропавшего самолета Ан-26 обнаружили в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» сообщила об обнаружении обломков пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26. Об этом ТАСС проинформировали в «Заповедном Приамурье», передает МИА «Казинформ».

«Нашли место крушения самолета. Оно в районе поселка Корфовский», - сказали в дирекции.

Самолет Ан-26 пропал с радаров накануне вечером в 38 км от аэропорта Хабаровска, предположительно, в районе заповедника Большехецирского. По предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Самолет совершал технический полет. В поисках задействовано более 70 спасателей и 20 единиц техники.