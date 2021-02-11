Облившие бензином кассира микрокредитной организации преступники задержаны в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде задержаны подозреваемые в совершении дерзкого разбойного нападения на кассира микрокредитной организации. Преступники облили кассира бензином и похитили деньги из кассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

9 февраля в Караганде двое неизвестных совершили разбойное нападение на одну из микрокредитных организаций. Облив кассира бензином, они угрожали поджечь помещение, а после завладели денежными средствами. Незамедлительно была сформирована оперативная группа из опытных сотрудников ДП Карагандинской области. Спустя сутки подозреваемые были задержаны.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых в возрасте 19 и 28 лет. Они дали признательные показания. Ведется досудебное расследование», - сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.