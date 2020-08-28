Облигации казахстанского МСБ стали доступны частным инвесторам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания-участник Международного финансового центра «Астана» – краудфандинговая платформа iKapitalist – объявила о первом размещении облигаций для малого и среднего бизнеса на 150 млн тенге. С помощью платформы в эти ценные бумаги сможет инвестировать любой казахстанец. Об этом рассказали в компании iKapitalist, передает МИА «Казинформ».

Облигации частной компании Art Price, которая занимается строительно-монтажными работами, разделены на два транша по 100 и 50 млн тенге сроком на 12 месяцев. Нынешнее размещение предоставит ей оборотный капитал для исполнения крупного договора с АО «КЕГОК», даст дополнительные возможности для расширения бизнеса и снизит затраты на привлечение финансирования.

«Мы рады предложить казахстанским предпринимателям возможность привлекать финансирование напрямую от частных инвесторов. С другой стороны, любой казахстанец теперь может инвестировать с привлекательной для себя ставкой доходности», – отметил главный исполнительный директор платформы iKapitalist Нурбек Раев.

Отметим, что Международный финансовый центр «Астана» впервые на постсоветском пространстве принял специальное регулирование для заемного и инвестиционного краудфандинга. Оно позволяет стартапам и МСБ привлекать небольшие займы и инвестиции от широкого круга инвесторов, размещая информацию о проектах на лицензированной онлайн-платформе.

«МФЦА запустил регуляторную «песочницу» FinTech Lab и принял регулирование заемного и инвестиционного краудфандинга, в рамках которых и прошло размещение облигаций на краудфандинговой площадке iKapitalist. Это знаменует собой еще один шаг в становлении МФЦА как региональной площадки для развития финтех-услуг и привлечения инвестиций «, – рассказал управляющий директор по финансовым технологиям Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Асылбек Давлетов.

Облигации будут листингованы на платформе iKapitalist, и финансирование может предоставить любой казахстанец, обладающий суммой свыше 300 тысяч тенге.

Сама компания Art Price стабильно растет: ее выручка составила 163 млн тенге в 2018 году и 850 млн тенге – в 2019-м. В 2020 году уже подписаны договоры на сумму около 1,7 млрд тенге. Директор компании Медер Сатыбек отмечает, что Art Price постоянно расширяет бизнес, и финансирование iKapitalist и частных казахстанских инвесторов позволят ей реализовать новые крупные проекты.